Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 13:32
kıdem yılı

Memurlar.net in maaş robotu kişi eğer x yıl 6 ay 1 günlükse bir fazla alıyor ama kurumlar x yıldan maaş hesabı yapıyor. robotta mı hata var yoksa 6 aydan sonra kıdem yılı bir üste mi yuvarlanıyor

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiMemur maaşları revizemi ediliyorAğustos toplu görüşmeleri beklentileriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen Zam ÜzerineMemur zammı meclisten geçtiBordro yayınlandı mı?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinYetkili sendika beceriksizse olmuyor?

Sözlük

megatherium 1 Zerengökçe 1 bal ısıtılırsa bozulur mu 3 çiğ süte 50 kuruş zam gelmesi 2 bela geliyorum demez 1 şu an çalan şarkı 3 İçinden geleni söyle 2 islam hoşgörü dinidir 7 halı saha 1 benzin fiyatlarına zam 1

Son Haberler

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi ve Çalışma Takvimi ÇizelgesiSivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulunduBorsa günün ilk yarısında yükseldiKılıçdaroğlu'ndan 'Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davasıYalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasında sanık sayısı arttı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordro yayınlandı mı?Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük farkZamdan daha önemli husus