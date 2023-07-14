Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 13:37
Eş durumu tayini

Merhaba arkadaşlar dilekçesine dönüş yapılan oldu mu, 24 mayısta verdim hala bekliyorum


Ayy39
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:07

22 Mayıs?ta verdim bekliyorum esim ozel sektorde


Dilek.130
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:07
Bende verdim açıklanmadı ama açıklanan arkadaşlar oldu bugün eşiniz ne iş yapıyor

Ayy39
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:08

Aciklananlara hastane mi bilgi veriyor


Zıla
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:09

Eşim belediyede kadrolu çalışan, biz hala bekliyoruz umarım açıklanır bugün


Zıla
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:10

Bunu ben de merak ediyorum

Ayy39, 27 dk. önce

Aciklananlara hastane mi bilgi veriyor


Dilek.130
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:25
Zimmet sorgulamadan bakılıyor
Ayy39, 27 dk. önce

Aciklananlara hastane mi bilgi veriyor

Toplam 6 mesaj

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