Memurların 2023 Toplu Sözleşmesinden Beklentileri

en önemli maddeyi yazıp gerisini size bırakıyorum: Memursen ve Ali Yalçın'ın partizanlığı bırakıp sendikacı gibi davranması "en önemli" istek olacaktır memurlar için. Sendikanın partisi olmaz, bunun sendikacılık durumuna ters olduğunu idrak edemeyen birinin değil memuru, kendini dahi temsil edemez.

en önemli maddeyi yazıp gerisini size bırakıyorum: Memursen ve Ali Yalçın'ın partizanlığı bırakıp sendikacı gibi davranması "en önemli" istek olacaktır memurlar için. Sendikanın partisi olmaz, bunun sendikacılık durumuna ters olduğunu idrak edemeyen birinin değil memuru, kendini dahi temsil edemez.