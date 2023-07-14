Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 13:54
Memurların 2023 Toplu Sözleşmesinden Beklentileri
en önemli maddeyi yazıp gerisini size bırakıyorum: Memursen ve Ali Yalçın'ın partizanlığı bırakıp sendikacı gibi davranması "en önemli" istek olacaktır memurlar için. Sendikanın partisi olmaz, bunun sendikacılık durumuna ters olduğunu idrak edemeyen birinin değil memuru, kendini dahi temsil edemez.

ornetorenk
Şef
14 Temmuz 2023 14:06

Beklentimiz çok ama beklentilerin gerçekleşeceğine dair umudumuz "0".

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiMemur maaşları revizemi ediliyorAğustos toplu görüşmeleri beklentileriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen Zam ÜzerineMemur zammı meclisten geçtiBordro yayınlandı mı?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinYetkili sendika beceriksizse olmuyor?

Sözlük

benzin fiyatlarına zam 1 Günün en güzel saati 1 anlaşılmamak 1 köy hayatı 1 sirke 1 maraş dondurması 1 Renjiro 4 Burhan Altıntop 4 islamiyete düşman insan tipi 2 en dramatik şarkı sözleri 9

Son Haberler

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi ve Çalışma Takvimi ÇizelgesiSivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulunduBorsa günün ilk yarısında yükseldiKılıçdaroğlu'ndan 'Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davasıYalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasında sanık sayısı arttı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordro yayınlandı mı?Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük farkZamdan daha önemli husus