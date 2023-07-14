Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 13:55
Ankara Kızıltepe
Arkadaş ayın 27sinde Ankara'dan Kızıltepe ye eşya götüreceğim nakliyeci ile anlaştık bir arkadaşla beraber gidecektik ama yan çizdi belirttiğim tarihte Ankara'dan Kızıltepe veya yakın yerlere eşya götürecek varsa özelden yazabilir mi nakliyeci hazır fiyatı da uygun

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