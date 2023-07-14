Merhaba yeni başlayan tds ile 5 yıllık tds maaşı aynı olması normal mi bilgisi olan arkadas var mı sabit ek ödemede fark olması gerekmiyor mu

Merhaba yeni başlayan tds ile 5 yıllık tds maaşı aynı olması normal mi bilgisi olan arkadas var mı sabit ek ödemede fark olması gerekmiyor mu