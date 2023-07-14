Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 14:02
Tds maas
Merhaba yeni başlayan tds ile 5 yıllık tds maaşı aynı olması normal mi bilgisi olan arkadas var mı sabit ek ödemede fark olması gerekmiyor mu

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