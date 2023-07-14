Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak MEMUR EMEKLİLERİMİZE de yansıtıyoruz

adlarında memur olsa da vasıflarında memur sendikacılığının pek olmadığını ve adlarının ?sözleşmeli taşeron ?sen / SSK BAĞKUR emeklisi - sen? olarak değiştirilmesinin yerinde olacağını düşündüğüm gruplardan bir beklentimiz kalmadı ama MEMUR EMEKLİSİNİN mevzuat ve teamüller gereği diğer emeklilerden ayrı kapsamda olduğu verdiği sözde de zaten açıkça görülen CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTAR.

?En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları OTOMATİK OLARAK MEMUR EMEKLİLERİMİZE DE YANSITIYORUZ . Milletimize hayırlı olsun? ?ARTIŞLARI MEMUR EMEKLİLERİMİZE DE UYGULAYACAĞIZ?

https://twitter.com/omerrcelik/status/1656631710648238083

TBMM 27 temmuza kadar çalışıyormuş. Gereği yapılabilir. Mevzuat teamüller ve verilmiş bu söz gereği memur emeklilerinin AYNI ZAMMI söz verildiği gibi almasını bekliyoruz.