Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 14:52
Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak MEMUR EMEKLİLERİMİZE de yansıtıyoruz

adlarında memur olsa da vasıflarında memur sendikacılığının pek olmadığını ve adlarının ?sözleşmeli taşeron ?sen / SSK BAĞKUR emeklisi - sen? olarak değiştirilmesinin yerinde olacağını düşündüğüm gruplardan bir beklentimiz kalmadı ama MEMUR EMEKLİSİNİN mevzuat ve teamüller gereği diğer emeklilerden ayrı kapsamda olduğu verdiği sözde de zaten açıkça görülen CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTAR.

?En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları OTOMATİK OLARAK MEMUR EMEKLİLERİMİZE DE YANSITIYORUZ. Milletimize hayırlı olsun? ?ARTIŞLARI MEMUR EMEKLİLERİMİZE DE UYGULAYACAĞIZ?

https://twitter.com/omerrcelik/status/1656631710648238083

TBMM 27 temmuza kadar çalışıyormuş. Gereği yapılabilir. Mevzuat teamüller ve verilmiş bu söz gereği memur emeklilerinin AYNI ZAMMI söz verildiği gibi almasını bekliyoruz.


Anuşirvann
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 14:59

Sizdeki bu umuttan ben de istiyorum :)


tegmen-kayzer
Şef
14 Temmuz 2023 15:02

Kanun meclisten geçti. Siz hala beklenti içindesiniz. Hangi ilacı kullanıyorsanız güzel kafa yapıyormuş. Ben de isterim.


Mazeret38
Şef
14 Temmuz 2023 15:04
Koşun emekliler koşun oy verin

cesmiser
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 15:05

En düşük emekli memur maaşı 9876 lira ile asgari ücretin altında kaldı.Yıllardan beri şimdiye kadar böyle bir durum yoktu


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 15:40

Emeklilerin durumu artık ocak ayına kaldı.


cesmiser
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 15:42

Genel zam da memur , kamu işcisi ile ayrı ; emekli zammında memuru işçi ile birleştir


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:59
Memur Sendikalarının; tv tv, gazete gazete, medya medya, siyasetçi-bürokrat gezmesi lazım. Memur ne aldıysa emeklisi ONU Alır.
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