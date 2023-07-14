Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 14:57
TDS mobbing ile muhasebede çalıştırılıyorum

Selamlar herkese ; yeni atandım TDS olarak muhasebeye verdiler . Uğraştım yapamıyorum burda diye amirime ilettim bayramdan sonra görüşelim , yaparsın yaparsın vs diyerek geçiştirildim . Ne yapmam gerekiyor ? Nasıl istediğim yere geçebilirim ? Psikoloji diye birsey kalmadı


ualici
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:03

Muhasebe zordur öğrenmesi zaman alır ama öğrendikten sonra tabiri caizse kıymetli personel haline gelirsin. Madem yeni atandın bence öğrenmeye çalış ve kendine sıkıntı yapma. İlerde çok faydasını görürsün.

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