KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Temmuz 2023 15:26
Memur zammı
Bordromda seyyanen zam ve fark gözükmüyor sizde de mi öyle?

Bursaspor1605
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:32
Evet , aynı .

Zlltrhn
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:33
Gözükmemesi gerek bilginiz varmı
Bursaspor1605, 34 dk. önce
Evet , aynı .

Bursaspor1605
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:34
Ek bordro olacak dostum
Zlltrhn, 33 dk. önce
Gözükmemesi gerek bilginiz varmı

Zlltrhn
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:42
Maaş farkı ve seyyanen zam beraber yatacakmı yarın bilginiz varmı

serkan3372
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:51

14 günlük fark ve 8077 ytl seyyanen ödeme 15 inde maalesef yatmayacak daha sonra ek bordro ile geçecek imiş hesaplara

Zlltrhn, 24 dk. önce
Maaş farkı ve seyyanen zam beraber yatacakmı yarın bilginiz varmı

Hakancigersoken
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:56
8077 tl nin yarısını alacağımızı biliyorsunuz değil mi?

Zlltrhn
Aday Memur
14 Temmuz 2023 16:05
Ek bordro kaçında çıkıp yatarki? Gerçekten büyük işkence
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