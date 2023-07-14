3 yıl şartı

https://www.memurlar.net/haber/1070954/yerinde-donusum-projesine-basvurular-17-temmuz-da-basliyor.html

bu konu kafamı kurcalıyordu. memurlar.net de haber yapmış.

ben 2019 atamasıyım. 2022'de 3 yılımı doldurdum ve kadroya geçtim. bu yıl 7 ekimde kadrolu olarak 1 yılımı dolduruyorum. ancak meb iller arası tayinde 30 eylülü esas aldığı için başvuramıyorum.

sorum şu, memurlar.net'in yukarıda linkini verdiğim haberine göre ben başvuru yapabilecek miyim?