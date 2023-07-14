Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 15:33
3 yıl şartı

https://www.memurlar.net/haber/1070954/yerinde-donusum-projesine-basvurular-17-temmuz-da-basliyor.html

bu konu kafamı kurcalıyordu. memurlar.net de haber yapmış.

ben 2019 atamasıyım. 2022'de 3 yılımı doldurdum ve kadroya geçtim. bu yıl 7 ekimde kadrolu olarak 1 yılımı dolduruyorum. ancak meb iller arası tayinde 30 eylülü esas aldığı için başvuramıyorum.

sorum şu, memurlar.net'in yukarıda linkini verdiğim haberine göre ben başvuru yapabilecek miyim?


Zeyrek Babayani
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:36
Bende aynı sorunun cevabını arıyorum bilen ya da başvuru yapmayaı deneyen arkadaşlarımi yazabilir mi acaba?
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