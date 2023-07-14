KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 15:42
Vakıf Katılım Bankası - BT Müfettiş Yardımcısı / Müfettiş Yardımcısı

Merhaba,

vakıf katılım bankasının ilanına başvuranlar olduysa süreci buradan takip edebiliriz. süreç ve pozisyon hakkında bilgisi olan var mı?

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