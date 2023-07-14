Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 16:05
Döner sermaye katkı payı

temmuz ayı maaş bodrumda döner sermaye katkı payında şimdiye kadar hep 0 tl yazardı bu gün 1000 tl civarı bir para yansımış. bu para nedir arkadaşlar. hastanenin verdiği teşfik mi yansımış. bu parayı her ay mı verecekler artık. bilgisi olan arkadaş var mı?


Plavix35
Aday Memur
14 Temmuz 2023 16:08
Geçen ay aldığınız teşvik o .onu çıkarın öyle yatacak yarın hesaba .geçen ayı bu ayın bordrosuna yansıtıyorlar nedense 2-3 aydır benimde öyle .geçen ay teşvik 1000 lira aldınız değil mi ??

marsan34
Aday Memur
14 Temmuz 2023 16:10

geçen ay aldığımdan fazla. yüzde 17,5 lik zamma görede fazla çözemedim. tüm hastaneye öyle yatmış bu ay.

Plavix35, 1 saat önce
Geçen ay aldığınız teşvik o .onu çıkarın öyle yatacak yarın hesaba .geçen ayı bu ayın bordrosuna yansıtıyorlar nedense 2-3 aydır benimde öyle .geçen ay teşvik 1000 lira aldınız değil mi ??

Plavix35
Aday Memur
14 Temmuz 2023 16:12
Yani o döner sermaye katkı payını almıyorsunuz geçen ay yatan teşvik veya tabanın yansıması o ben 2-3 aydır o olmadan yatıyor
marsan34, 1 saat önce

geçen ay aldığımdan fazla. yüzde 17,5 lik zamma görede fazla çözemedim. tüm hastaneye öyle yatmış bu ay.

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