Döner sermaye katkı payı

Geçen ay aldığınız teşvik o .onu çıkarın öyle yatacak yarın hesaba .geçen ayı bu ayın bordrosuna yansıtıyorlar nedense 2-3 aydır benimde öyle .geçen ay teşvik 1000 lira aldınız değil mi ??

Geçen ay aldığınız teşvik o .onu çıkarın öyle yatacak yarın hesaba .geçen ayı bu ayın bordrosuna yansıtıyorlar nedense 2-3 aydır benimde öyle .geçen ay teşvik 1000 lira aldınız değil mi ??