Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 16:07
Döner sermaye katkı payı

maaş bodrumda şimdiye kadar 0 tl yazan döner sermaye katkı payında bu ay 1000 tl civarı birşey yazıyor. bu kalem nedir. bundan sonra her ay mı yatacak. ay sonuna doğru yatan teşvik parası mı acaba bu


Uzman-karacalı
Şef
14 Temmuz 2023 17:28

Bunu sağlıkçı arkadaşlar bilir.

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