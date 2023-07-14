Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 16:34
14 Temmuz 2023 İzmir Sıcağı.

yanıyoruz dostlar. bir dondurma alıp yalayacak paramız da yok.

fazla kliması olan 1 haftalığına yollasın a dostlar.

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