Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 16:42
Kök ucret

Memur kök ücreti 13 bin mi 22 binmi ?


koko8706
14 Temmuz 2023 16:52

7 bin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleriİl İçi Münhal ListeleriAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl İçi Kontenjanlar?Okul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı Öğretmenler sendikası Görevde yükselme sınavına girenler buraya !Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

Ağzın bal yesin 3 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 kliçe 1 memurlar net üyeleri 2 misafir gelmesini istemiyoruz 5 Üstesinden gelmek 1 çiğ süte 50 kuruş zam gelmesi 2 ölüm 1 islam hoşgörü dinidir 7 islamiyete düşman insan tipi 2

Son Haberler

Bakan Tekin, eğitim müşavirleri ve eğitim ataşeleriyle bir araya geldiKardeşler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıTanju Özcan: Partilerden teklifler var, gündemim Kılıçdaroğlu'nun değişmesiTarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyorAli Erbaş: Yaz Kur'an kurslarımızda öğrenci sayımız 4 milyon civarında

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark