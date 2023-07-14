Sağlık Çalışanlarına Gece Çalışma tazminatı ve İkramiye

Gece Çalışma Tazminatı Talep Ediliyor

Nöbet ücretlerine yüzde 100'ün üzerinde artış yapılması ve gece yapılan çalışmanın karşılığında sağlık personeline yüzde 50 artırımlı gece tazminatı ödenmesi de önemli talepler arasında yer alıyor.

Her Yıl 80 Bin Sağlıkçı Ataması Talebi

Ayrıca sendikanın sağlık istihdamının artırılması için her yıl düzenli olarak en az 80 bin sağlık personeli istihdam edilmesi konusunda da talebi olduğu kaydedildi.

Taban Ek Ödemeler Emekliliğe Yansıtılmalı

Bilindiği üzere sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekli keseneklerine yansımıyor. Bu konuda da sağlık çalışanları için önemli bir talep yer alıyor. Taban ek ödeme oranının artırılması ve sağlık personelinin emekliliklerine yansıtılması isteniyor.

Sözleşmeli personelin ve sözleşmeden kadroya geçen ancak 3 yılını doldurmayan sağlık çalışanları için de eş durumu tayini ve sağlık mazereti tayini hakkı verilmesi, sendikanın üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor.

Üniversite Hastanelerine Yer Değişikliği İsteniyor

Üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi ve bu konuda Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki koordinasyonun sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması isteniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanlara verilen sosyal hizmet tazminatının artırılması ve kapsamının genişletilmesi noktasında da çalışmaların devam ettiği kaydedildi.