Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 16:54
Eş tayini beceriksiz yeni yönetim

Daha önce soylunun görevlendirdiği başkanlar eş tayinlerini maksimum 20 günde açıklarken yeni bakanımızın sağolsun yeni gorevlerdirdigi işe yaramaz adam Mayıs sonundan beri adamı olmayıp da tayin bekleyenlerin dilekçelerini umursamiyor bile gelen gideni aratır oldu şimdiden sağolun sayın bakanım aileye çok önem veriyormussunuz.

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