Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 17:06
Elleme İyi Oldu

Toplu sözleşmede çok güzel şeyler olacak sendika üyeleri. bekleyin :-) artık ne kadar beklerseniz


gardiyan4255
Şef
14 Temmuz 2023 17:16
He he tabi ya nasıl mutlu oldum :))
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