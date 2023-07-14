Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 17:14
İcra

İyi gunler arkadaslar maasım da icra vardı bu ay 10100 TL yatacak e bordoda icraya 5600 TL gitmiş bu normal mi sonradan yatacak olan 8 bin TL den sımdıden mı icra kesintisi olmus yoksa bu durum da maasım 3 te 1 i gitmiş


serkan3372
Aday Memur
14 Temmuz 2023 17:16

Ek bordro ile verilecegi için sadece bu ay kesintisi olmayacak daha sonra maaşa ekleneceği için olac


Ramazan212147
Aday Memur
14 Temmuz 2023 17:20

3 te 1 kesinti olmus

serkan3372, 23 dk. önce

Ek bordro ile verilecegi için sadece bu ay kesintisi olmayacak daha sonra maaşa ekleneceği için olac


magdur454545
Aday Memur
14 Temmuz 2023 17:38

Benden 1/4 icra kesilmiş bu ay da bi fark yok ( bordroda iki parça halinde kesinti).

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