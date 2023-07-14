Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 17:26
Sağlık lisansiyerliği ve 1 derece almak ile ilgili kısa bir sorum var.

Selamun aleyküm.

hayırlı cumalar.

Ben Kamu Yönetimi ve ön lisans Tıbbi Sekreterlik bitirdim. Sağlık kurumlarında sağlık lisansiyeri olup, 1 derece alabilmek için Sağlık Kurumları yönetimi bölümü okumam gerekiyormuş. sağlık Müdürlüğüne danıştım. Lakin, ikinci üniversite kapsamında AOF Anadolu Üniversitesine kaydolacağım. 4 yıl daha okumak istemiyorum. Tıbbi sekreterlik bölümü üstüne 3. yıl ve 4. yıl derslerini alarak Sağlık Kurumları Yönetimi bölümünü bitirebilir miyim? Sitesinde baktım. detaylı bilgi edinemedim.

Hayırlı akşamlar.

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