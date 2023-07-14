Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Temmuz 2023 17:38
TEİAŞ

Merhaba arkadaşlar ayın 22sinde TEİAŞ da kimya teknisyeni olarak mülakatım var daha önce bu mülakata katılanlar varmı acaba ne gibi sorular çıkıyor bilgi verirseniz çok sevinirim

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