Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Temmuz 2023 17:39
Memurluktan subaylığa geçiş hizmet birleştirme
7 yıl mermurluktan sonra subaylığa geçtim hizmet birleştirmeyi yaparsam ne avantajları olur? (2015 giriş 657 'ye )

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