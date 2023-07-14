Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 17:51
Eğitim Öğretim Tazminatı herkese ödenirse??

Şu anda başöğretmen olan birisi aylık 5800 lira tazminat alıyormuş, sayısı ise 110bin civarında imiş.

Uzman olan 500bin kişi ise yaklaşık olarak 2800 lira alıyor.

Bütün öğretmenlere 5800 lira eğitim öğretim tazminatı ödenirse, ortada ne tartışma kalır, ne aym kararı.

Buna mümkün değil gözüyle bakan arkadaşlar, aslında mümkün ama istenmezse olmaz elbet. Sendikaları talep etmese temizlik işçisi bu ay 30bin lira maaş alamazdı.

Tabiki söz konusu öğretmen camiası olunca en başta kendimiz karşı çalarız, mazallah çömez bir öğretmen kendisi ile aynı maaşı alırsa haksızlık olur..


mustiktu
Şef
14 Temmuz 2023 18:24
Uzman öğretmenlik bordro da ne diye geçiyor

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 18:25
2800 değil 2900.

a1981
Müsteşar
14 Temmuz 2023 18:44

Doğru 2900 tl

şaşkın tarihçi, 44 dk. önce
2800 değil 2900.
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