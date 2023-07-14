Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 17:51
Kanun geçtimi?

Memura seyyanen zammı içerir kanun tüm maddeleriyle birlikte kabul edildi mi? Yoksa kanun maddeleri görüşülmeye devam ediyor mu?


tegmen-kayzer
Şef
14 Temmuz 2023 17:52

Kanun tümüyle mecliste kabul edildi.

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