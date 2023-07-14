Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


14 Temmuz 2023 17:53
Tövbelerin iptal olması ne demek. Tarikatlarden böyle haberler geliyor?
Cehenneme mi gidecek şimdi bu tövbesi iptal edilenler. Bilen hocalarım söylesin lütfen.

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