Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


14 Temmuz 2023 18:13
Monoküler ehliyet

Arkadaşlar Merhaba,

Yaşadığım belediyeye zabıta memuru pozisyonu için asil olarak hak sahibi oldum. Önümüzdeki hafta itibariyle belgeleri teslim edeceğim ancak kafama takılan bir şey var. Başvuru sırasında benden b sınıf sürücü belgesi istenmişti. Benim sol gözümde ciddi derecede görme eksikliği olduğundan monoküler ehliyetim var ve bu ehliyetim b sınıfını kapsıyor. Ancak şöyle bir sorun var. Monoküler ehliyetli kişilerin resmi araç kullanması yasak. Yani ben atandıktan sonra kurumda araç kullanmam yasak olacak. Bu durum benim atamam konusunda engel teşkil eder mi? Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemeliyim?

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