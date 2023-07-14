Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 18:24
Uzmanlığa bu yıl başvuranlar seneyi bekleyecek gibi.
Maddelerin iptali falan yazık oldu.

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleriİl İçi Münhal ListeleriAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl İçi Kontenjanlar?Okul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı Öğretmenler sendikası Görevde yükselme sınavına girenler buraya !Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 ziya selçuk 1 benzin fiyatlarına zam 1 İnsan ne için yaşar 3 Ağzın bal yesin 3 kurye 1 sigarayı bıraktım 1 ölüm 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 Üstesinden gelmek 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı, Muğla'da çıkan yangın bölgesine gidiyorKardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölüBorsa haftayı rekorla kapattıBaşkentte 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacakRifat Hisarcıklıoğlu: Arabuluculukta 4 milyona yakın dosya anlaşmayla sonuçlandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark