KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Temmuz 2023 18:25
asem

merhaba ben önlisans mezunuyum kpss puanım 71,6 jandarma astsubay alım acarsa mulakata cagırılma ıhtımalım var mı ve ne zaman alım duyurusu gelır


FlamingoOo
Aday Memur
14 Temmuz 2023 18:34

3 - 23 temmuz arasında başvurular yapılıyor diye biliyorum.


gamba116
14 Temmuz 2023 18:37

şuanda basvurular başladı mı jandarma astsubay ben baktım goremedım bılgı verebılır mısın

FlamingoOo, 36 dk. önce

3 - 23 temmuz arasında başvurular yapılıyor diye biliyorum.


levelup06
Aday Memur
14 Temmuz 2023 19:01
O alim liseliler için. Önlisans için Kasım Aralıkta ilan gelir.
gamba116, 33 dk. önce

şuanda basvurular başladı mı jandarma astsubay ben baktım goremedım bılgı verebılır mısın


gamba116
14 Temmuz 2023 19:03

puanım tutar mı sence ne dusunuyorsun

levelup06, 9 dk. önce
O alim liseliler için. Önlisans için Kasım Aralıkta ilan gelir.
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