Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 19:08
Derece kademe
Şuan on lisans mezunuyum derece kademe (7/3) şuan ,lisans mezunu olunca derece kademe ne olacak bilgisi olan paylaşabilir mi

Krm1903
Aday Memur
14 Temmuz 2023 19:11
Meslekte yapılan lisans tamamlamanın derece kademeye etkisi yok artık birkaç yıl önce kaldırıldı

sifonyally
Aday Memur
14 Temmuz 2023 19:27

2 yan alırsın diye biliyorum

Toplam 2 mesaj

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