Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 19:12
Veri Hazırlama Kontrol İşletmenleri Buraya Lütfen.
Arkadaşlar tüm bilgi alışverişimizi buradan yapalım. Hiçbir yerde veri Hazırlama Kontrol İşletmeni grubu yok. Sosyal medyada da yok, Burada da yok. Burada toplanalım

SHAKIRA
Memur
14 Temmuz 2023 19:14
Maaşlarımızı paylaşalım. Ben Lise Mezunu 5 / 3 Derece Eşim Çslışmıyor 72 Aydan büyük 4 çocuk Sendika var İlksan var 16.000 ( Seyyanen Hariç )
Toplam 1 mesaj

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