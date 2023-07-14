Sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenler il dışı tayin yapabilecek mi?

Arkadaşlar sözleşmeliyken kadroya geçtik normalde il içi tayin hakkımız da yok diye biliyorduk ancak şu anda il içi tercih ekranı sistemde açık görünüyor tercih yapabiliyoruz. Bu durum il dışında da olur mu sizce? 2021 Eylül atamasıyım 2 yıl 20 günlük bir çalışma sürem var.

İl dışı olmaz diyor çoğu kişi ama il içi de olmuyordu. Bu 3 yıl şartı aranmama durumuyla ilgili sanırım. Ne düşünüyorsunuz?