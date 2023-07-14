Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 19:27
Sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenler il dışı tayin yapabilecek mi?

Arkadaşlar sözleşmeliyken kadroya geçtik normalde il içi tayin hakkımız da yok diye biliyorduk ancak şu anda il içi tercih ekranı sistemde açık görünüyor tercih yapabiliyoruz. Bu durum il dışında da olur mu sizce? 2021 Eylül atamasıyım 2 yıl 20 günlük bir çalışma sürem var.

İl dışı olmaz diyor çoğu kişi ama il içi de olmuyordu. Bu 3 yıl şartı aranmama durumuyla ilgili sanırım. Ne düşünüyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleriİl İçi Münhal ListeleriAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl İçi Kontenjanlar?Okul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı Öğretmenler sendikası Görevde yükselme sınavına girenler buraya !Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

benzin fiyatlarına zam 1 islam hoşgörü dinidir 7 hava sıcaklığı 2 güven tek kullanımlıktır 1 kurye 1 bela geliyorum demez 1 İnsan ne için yaşar 3 Şikayet et butonu 3 Renjiro 4 Sivrisinek 3

Son Haberler

Depremzede vatandaşları dolandıran 14 şüpheli tutuklandıAntalya'da bir kişi aracının yanında ölü bulunduSahte alıcılarla fiyat yükselten oto satıcısına 300 bin TL cezaEkonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneye düşürmek

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark