Sayın memur abile ablalar çalıştığım kurumda profesör bana görev yaptığım yerdeki çalışanlarin ayrca

(başlık sığmadı sanırım)Çalıştığım kurumdaki profesör bana çalıştığım yerdeki kişilerin torpilli olduğunu açık açık beyan etti . Bu kişiler kurum içindeki profesörlerin amirlerin tanıdıkları akrabalariymis ondan bu kişilere hiç kimse karisamiyormus bahsettiğim olay Uludağ üniversitesinde geçmiştir.

(başlık sığmadı sanırım)Çalıştığım kurumdaki profesör bana çalıştığım yerdeki kişilerin torpilli olduğunu açık açık beyan etti . Bu kişiler kurum içindeki profesörlerin amirlerin tanıdıkları akrabalariymis ondan bu kişilere hiç kimse karisamiyormus bahsettiğim olay Uludağ üniversitesinde geçmiştir.