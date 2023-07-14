Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


14 Temmuz 2023 19:38
Sayın memur abile ablalar çalıştığım kurumda profesör bana görev yaptığım yerdeki çalışanlarin ayrca
Bu ifade bir suç teşkil edermi çalıştığımız yerdeki kamu işçileri babalarının dükkanı gibi kullanıyorlar kurumu ( Uludağ üniversitesi)

Babayage
Aday Memur
14 Temmuz 2023 19:46
(başlık sığmadı sanırım)Çalıştığım kurumdaki profesör bana çalıştığım yerdeki kişilerin torpilli olduğunu açık açık beyan etti . Bu kişiler kurum içindeki profesörlerin amirlerin tanıdıkları akrabalariymis ondan bu kişilere hiç kimse karisamiyormus bahsettiğim olay Uludağ üniversitesinde geçmiştir.

Babayage
Aday Memur
14 Temmuz 2023 19:50
Bu ayricalik tanınan kişiler kamu işçisidir . Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personeller köle gibi kullinmaktadir.Kamudan torpille işe alınan kamu işçileri hem kasabasında sabahtan akşama kadar çay keyfi goy goy çay kahve keyfi yapmaktadir.Kafalarina göre işe gelmekte ve amirler tarafından ayrıcalık yalilmaktadir
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