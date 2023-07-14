Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 19:39
Atamalarda 30 Eylül tarihi 31 Aralık olarak GÜNCELLENECEK
"Yer değiştirme için baz alınan 30 Eylül tarihi 31 ARALIK olarak güncellenecektir. Sayın Bakan Yusuf Tekin bizlerin talebini dinlemiş ve talimatını vermiştir. Bekleyen tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." (@[email protected] ) https://twitter.com/TRogretmen/status/1679890633304027143?t=u8bmFopZLSwokwNLzJJlYA&s=19 Hadi bakalım...

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