Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 19:48
İcra Faizine İtiraz

Abilerim kardeşlerim Merhabalar

Bugün Denizbank tan ilk icraatı geldi. 89.000 bin kredi ana borcu %46.5 Faiz işlenmiş gönderilmiş. Bugün Ana parayi kabul ettim Faize itiraz ettim.Basindan faize itiraz eden arkadaşlar ne yapmam gerekiyor süreç nasıl sonuçlanır yardımınıza ihtiyacım var


everest009
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:05

Kanuni temerrüt faiz oranı yıllık devlet tarafından belirlenen %9 Dur.arabulucu atanacak sana. Banka icra avukatı sen ve Arabulucu görüşme yapacak. Uzlaştırmaya çalışacak. %9 u aşamaz avukat. Ancak bilmeyen itiraz etmediği için istedikleri orandan tutturuyolar. Banada %26 dan açtılar. İtiraz ettim. Arabulucu ile görüştük avukat dahil. Ben mahkeme ile uğraşmayayım diye %10 teklif ettim kabul ettiler. Anlaşamazsan avukat itiraz iptal davası açıyor. Kazanırsın ama ben uğraşmak istemedim. 1 puan fazla verdim. Şimdi yıllık %10 dan ödüyorum. Geri adım atma


Osmanlı1903
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:07

Eşimin üstüne köyde ev var benim borcum icrada onu etkiler mi eve el koyma durumu oluyor mu

everest009, 36 dk. önce

Kanuni temerrüt faiz oranı yıllık devlet tarafından belirlenen %9 Dur.arabulucu atanacak sana. Banka icra avukatı sen ve Arabulucu görüşme yapacak. Uzlaştırmaya çalışacak. %9 u aşamaz avukat. Ancak bilmeyen itiraz etmediği için istedikleri orandan tutturuyolar. Banada %26 dan açtılar. İtiraz ettim. Arabulucu ile görüştük avukat dahil. Ben mahkeme ile uğraşmayayım diye %10 teklif ettim kabul ettiler. Anlaşamazsan avukat itiraz iptal davası açıyor. Kazanırsın ama ben uğraşmak istemedim. 1 puan fazla verdim. Şimdi yıllık %10 dan ödüyorum. Geri adım atma


başkentlee
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:09

ÖZELDEN Yazabilir miyim musait misniz

everest009, 36 dk. önce

Kanuni temerrüt faiz oranı yıllık devlet tarafından belirlenen %9 Dur.arabulucu atanacak sana. Banka icra avukatı sen ve Arabulucu görüşme yapacak. Uzlaştırmaya çalışacak. %9 u aşamaz avukat. Ancak bilmeyen itiraz etmediği için istedikleri orandan tutturuyolar. Banada %26 dan açtılar. İtiraz ettim. Arabulucu ile görüştük avukat dahil. Ben mahkeme ile uğraşmayayım diye %10 teklif ettim kabul ettiler. Anlaşamazsan avukat itiraz iptal davası açıyor. Kazanırsın ama ben uğraşmak istemedim. 1 puan fazla verdim. Şimdi yıllık %10 dan ödüyorum. Geri adım atma


everest009
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:10

Eşinin üzerine kayıtlı hiç bir mülke el koyamazlar. Medeni kanuna göre. Borçlar şahsidir

Osmanlı1903, 34 dk. önce

Eşimin üstüne köyde ev var benim borcum icrada onu etkiler mi eve el koyma durumu oluyor mu


Memurhaps
Şef
14 Temmuz 2023 20:11
Etkilemez.
Osmanlı1903, 34 dk. önce

Eşimin üstüne köyde ev var benim borcum icrada onu etkiler mi eve el koyma durumu oluyor mu


Osmanlı1903
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:13

Bazıları yarı hissesi senin satarlar diyor öyle olursada karı beni boşar kesin mi

Memurhaps, 30 dk. önce
Etkilemez.

kaptan34m
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 20:15
Kardeşim öyle birşey yok ya kim demiş taşınmaz senin eşinin üzerine olduğu zaman kim dokunabilir şahşidir borçlar sadece sen vefat edersen varislerine borç kalıyor benim öyle borçlarım oldu
Osmanlı1903, 28 dk. önce

Bazıları yarı hissesi senin satarlar diyor öyle olursada karı beni boşar kesin mi


everest009
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:19

Yazabilirsin kardeşim

başkentlee, 32 dk. önce

ÖZELDEN Yazabilir miyim musait misniz


başkentlee
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:19

Yazdim Hocam

everest009, 22 dk. önce

Yazabilirsin kardeşim


Osmanlı1903
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:25

Allah razı olsun kafamı kurcaladilar işyerinde bir ferahlik geldi

kaptan34m, 26 dk. önce
Kardeşim öyle birşey yok ya kim demiş taşınmaz senin eşinin üzerine olduğu zaman kim dokunabilir şahşidir borçlar sadece sen vefat edersen varislerine borç kalıyor benim öyle borçlarım oldu

biochemical
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:26
Eğer sana kefil olduysa sıkıntı olur
Osmanlı1903, 34 dk. önce

Eşimin üstüne köyde ev var benim borcum icrada onu etkiler mi eve el koyma durumu oluyor mu

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat , takipsizlik alanlarKart nakit avansEmekliHAGB talep edilebiliyor mu?Borsada yatırım yapmak.POLSANBodroPromosyon yenilenmeliDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler

Sözlük

70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 sigarayı bıraktım 1 Renjiro 4 altın dişli hayriye 1 Sivrisinek 3 satranç 1 Pizza 1 tövbe iptali 7 çiğ süte 50 kuruş zam gelmesi 2 üzerlik otu 2

Son Haberler

Depremzede vatandaşları dolandıran 14 şüpheli tutuklandıAntalya'da bir kişi aracının yanında ölü bulunduSahte alıcılarla fiyat yükselten oto satıcısına 300 bin TL cezaEkonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneye düşürmek

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark