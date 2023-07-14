Maaş bodrom 19.879 şaka mi bu ?

Hastanede ki güvenlik +23 bin sekreter +20 bin alırken bu şaka mi Allah aşkına ya bu nasıl bir iştir bana açıklasın lütfen birisi

Hastanede ki güvenlik +23 bin sekreter +20 bin alırken bu şaka mi Allah aşkına ya bu nasıl bir iştir bana açıklasın lütfen birisi