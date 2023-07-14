Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 19:49
Maaş bodrom 19.879 şaka mi bu ?
Hastanede ki güvenlik +23 bin sekreter +20 bin alırken bu şaka mi Allah aşkına ya bu nasıl bir iştir bana açıklasın lütfen birisi

gencpolis25
Aday Memur
14 Temmuz 2023 19:54
kardeş sizi sayıyla mı veriyorlar 8077 seyyanen dahil değil bordroda o da eklenecek

parismoskovalondra
Aday Memur
14 Temmuz 2023 19:54
Hastanede güvenlik veya sekreter olabilirsin kardeşim o halde tutan mı var?

akin13030
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 20:13
Sorgulamak sana mı düştü birader adam istediğini yazar herkesin .. Seni mi gerdi
parismoskovalondra, 47 dk. önce
Hastanede güvenlik veya sekreter olabilirsin kardeşim o halde tutan mı var?

gıdaaa
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:38

seyyanen zammı yetiştiremediler o yüzden sonradan ilave olacak

Toplam 4 mesaj

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