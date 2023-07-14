Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Temmuz 2023 19:52
muvafakat ve izin

iki sorum olacak.

1. kadrolu memurluktan istifa edip KİT e mühendis olarak atanan biri kurumdan muvafakat almasına gerek var mı ? önceki senelerde yazılan formlara baktığımda Kit 657 YE tabi olmadığı için sadece istifa etmeniz yeterlidir tarzında yazanlar olmuş. kesin bilgisi olan cevap yazarsa çok memnun olurum, şimdiden teşekkürler

2.kadrolu memurlukta kullanılmayan yıllık izin KİT e geçme durumunda kullanılabilir mi?

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