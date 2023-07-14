Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Temmuz 2023 19:59
Belediye Şirket İşçisi (BİT)

Değerli arkadaşlarım,

Yaklaşık 2 yıldır belediye şirket işçisiyim. Elektrik Elektronik Mühendisiyim ve asgari ücret alıyorum.

Şimdi bir yol ayrımına geldim bir iş teklifi aldım ve 2 katı kazanacam. Geçim çok zor ve bu şartlarda geçinemiyorum.

Gidersem eğer kadro gelirse çok üzülürüm, gitmezsem ve kadro gelmezse 8 ayım daha boşa geçmiş olacak iş teklifinden de olacam.

Sizin görüşleriniz neler? Ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim.

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