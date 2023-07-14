Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


14 Temmuz 2023 20:21
35. madde mecburi hizmetin eş durumundan başka bir yükseköğretim kurumuna nakli

Merhabalar,

2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimi süresince mecburi hizmet yükümlenip de, aynı maddede yer alan "Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez." hükmü ile YÖK'ün 2015 yılında verdiği bir detayları çizilen "eş durumu" yoluyla bu mecburi hizmetin bir yükseköğretimden kabul alındıktan sonra oraya aktarılmasına ilişkin durumu daha önce tecrübe eden var mıdır?

Kısacası mecburi hizmetin eş durumu nedeniyle başka bir yükseköğretiminde tamamlanmasına dair tecrübe aktarımında bulunabilir, yol gösterebilirseniz çok sevinirim.

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