KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 20:40
28 donem'den istifa sonrasi 30.donem mulakat konusunda yardim

Merhaba arkadaşlar ben 28. dönem eğitimin 10.günü(eğitim aşamasında) ailevi nedenler ve nişanlımın baskısı nedeni ile istifa etmek zorunda kaldım. 30. dönem parkur aşamasını geçtim. Fakat parkur komisyonundan bir komiser sen önce de girdin demi dedi? Ben de evet dedim. O heyecanla neden soruyorsunuz diyemedim. O kadar kişi arasından beni mi tanıdı yoksa önlerine gelen dosyada önceki yıllarda girenlerin listesi mi var diye tereddütte düştüm. Burda sizlere sorum bu şekilde istifa edip de tekrar okula yerleşen oldu mu? Mülakat aşamasında komisyon 28.dönemde istifa ettiği görüp neden istifa ettiğimi sorar mı? Sorarsa nasıl cevap vermeliyim?

Çok Yazılan Konular

Orta okulda sabah dershanesine gitmiştim pomemde sorun olur muParkur mülakatına girmeli miyim?Pomem parkur31.Dönem Pomem ve Kpss PuanıPOMEM Psikiyatri30. dönem parkuru geçtim, sözlü mülakat ne zaman olur?Pomem parkurPomem ön sağlık formu doldururken kendim mi dolduracağım ?Vücut kitle indeksi 27.09Pomem ön sağlıkta göz kontrolü

Sözlük

sakız çiğnemek orucu bozar 1 Ekmeği Çaya Banarak Yiyen Orangutan 3 ölüm 1 içinde gitme kelimesi olan şarkılar 2 Kaan boşnak 2 poltergeist 1 omayraaa 2 ileri sürüş teknikleri 1 memurlar net üyeleri 1 kliçe 1

Son Haberler

Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardıİmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanına hakaretten davaÇaya bir ayda ikinci zam51 şehit polis için 'Cennet Vatan' belgeseli hazırlandıAtatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark