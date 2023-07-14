Aramızda seyyanen zammı beğenmeyen arkadaşlar var

Boş lafları bırakın, kimseden para dilenmek için memur olmadınız. Memur dediğin onurlu olur, ağlamaya sızlamaya gerek yok, kendini üstün gören bırakır memuriyeti başka işe bakar. Öyle hakkettiği mi istiyorum palavralarını bırakalım... Siyaset yapmayı da bırakın, ayrıca memurlar için siyaset yapmak yasak, o koltuk bırakmayan sendika ağalarına uymayın, siyaset yapanların çoğunun memur olmadığını, sendika bağlantılı olduğunu, komünist olduğunu (komünistliğine bişey demiyorum), paralel örgüt üye veya sempatizanı olduğunu düşünüyorum...

Boş lafları bırakın, kimseden para dilenmek için memur olmadınız. Memur dediğin onurlu olur, ağlamaya sızlamaya gerek yok, kendini üstün gören bırakır memuriyeti başka işe bakar. Öyle hakkettiği mi istiyorum palavralarını bırakalım... Siyaset yapmayı da bırakın, ayrıca memurlar için siyaset yapmak yasak, o koltuk bırakmayan sendika ağalarına uymayın, siyaset yapanların çoğunun memur olmadığını, sendika bağlantılı olduğunu, komünist olduğunu (komünistliğine bişey demiyorum), paralel örgüt üye veya sempatizanı olduğunu düşünüyorum...