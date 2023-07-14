Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 20:55
Aramızda seyyanen zammı beğenmeyen arkadaşlar var
Boş lafları bırakın, kimseden para dilenmek için memur olmadınız. Memur dediğin onurlu olur, ağlamaya sızlamaya gerek yok, kendini üstün gören bırakır memuriyeti başka işe bakar. Öyle hakkettiği mi istiyorum palavralarını bırakalım... Siyaset yapmayı da bırakın, ayrıca memurlar için siyaset yapmak yasak, o koltuk bırakmayan sendika ağalarına uymayın, siyaset yapanların çoğunun memur olmadığını, sendika bağlantılı olduğunu, komünist olduğunu (komünistliğine bişey demiyorum), paralel örgüt üye veya sempatizanı olduğunu düşünüyorum...

2ven
Aday Memur
14 Temmuz 2023 20:58

Memur dediğin onurlu olur demişsin. Onurlu olmanın başında hakkını savunmak gelir. Hakkını savunmayan insan olsa olsa koyun olur.


Enes2312
Aday Memur
14 Temmuz 2023 21:11
Senin gelmişinii geçmişini.. Bir bitmediniz gitti, trol maaşıyla rahat geçiniyorsunuz tabi

herdaimdogru
Memur
14 Temmuz 2023 21:25
Beğenen kimse görmedim. Bu soru şöyle sorulmaliydi. Seyyanen zamdan memnun olan var mi

miralay2007
Aday Memur
14 Temmuz 2023 21:29
Seviye bu, bide bu zam ister eğer gerçekten memursa... Eğer memursan varya, mesai arkadaşlarına, vatandaşlara üzülürüm. Bu arada ismini anlamı "insan", nasiplenirsin umarım.
Enes2312, 1 saat önce
Senin gelmişinii geçmişini.. Bir bitmediniz gitti, trol maaşıyla rahat geçiniyorsunuz tabi

MD. Edep. Edep.
Aday Memur
14 Temmuz 2023 21:30

Bu nasıl gayri ahlaki bir zihniyet....


miralay2007
Aday Memur
14 Temmuz 2023 21:34
Gayri ahlaki olan hangi sözüm
MD. Edep. Edep., 42 dk. önce

Bu nasıl gayri ahlaki bir zihniyet....


MD. Edep. Edep.
Aday Memur
14 Temmuz 2023 21:36

Sen alenen milleti tahrik et sonra da ahlak ve erdemden bahset.. Senin eğitim seviyeni çok merak ettim... Senin liyakatin yetersiz kardeşim sen kesinlikle KPSS ile memur olmamışsındır.. Sözleşmeli veya taşeron falan mıydın..

miralay2007, 43 dk. önce
Seviye bu, bide bu zam ister eğer gerçekten memursa... Eğer memursan varya, mesai arkadaşlarına, vatandaşlara üzülürüm. Bu arada ismini anlamı "insan", nasiplenirsin umarım.

Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 21:37

Başlığı açan kişi kısmen haklı. Sonuçta seyyanen zam 15.965 ek gösterge ile bordroya eklendi. Artık maaşın bir parçası oldu. Ayrıca vergi matrahından muaf tutuldu bu da çok iyi. Sadece yüzdelik zam az verildi. Eğer yüzde 25 olsaydı harika olurdu.


miralay2007
Aday Memur
14 Temmuz 2023 21:41
Üzgünüm ama yanıldın, hemde iki kere memur oldum (ilkinden feragat ederek) ve her iki sınavı kazanarak oldum. Mülakatlarımda ise asla referans yok. Konuyu saptırmayalım. Birçoğu referansla memur olan tipler hiç utanmadan sıkılmadan daha fazla para istiyorlar, bence memur olduğunuza şükredin. Liyakatısız olduğuma nasılda karar verdin hemen, "varsayımla hüküm kurulmaz" dostum.
MD. Edep. Edep., 36 dk. önce

Sen alenen milleti tahrik et sonra da ahlak ve erdemden bahset.. Senin eğitim seviyeni çok merak ettim... Senin liyakatin yetersiz kardeşim sen kesinlikle KPSS ile memur olmamışsındır.. Sözleşmeli veya taşeron falan mıydın..


BERBER KEMAL
Aday Memur
14 Temmuz 2023 22:03

Ben bekar bir vhki olarak yapılan zamdan memnunum. Birkaç sene sonra mühendis, hatta ve hatta başmüfettiş maaşı alabileceğim. Oh mis gibi bir uygulama


BERBER KEMAL
Aday Memur
14 Temmuz 2023 22:06

Ben bekar bir vhki olarak yapılan zamdan memnunum. Birkaç sene sonra mühendis, hatta ve hatta başmüfettiş maaşı alabileceğim. Oh mis gibi bir uygulama


Aksak bey
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 22:12

Okumadan eksi verdim. Başlık yetti bu görüş için bana

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