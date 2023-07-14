Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 21:11
Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans

Dostlar merhabalar herkese. Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans yapma gibi bir düşüncem var ancak çok emin olamıyorum. Özellikle sınav dönemleriyle alakalı kafamda birkaç soru var. Sizce uzaktan yapmalı mıyım? Yardımcı olabilecek, deneyimi olan varsa dinlemek isterim.

Şimdiden teşekkürler.


burdurspor
Memur
14 Temmuz 2023 22:04
En güzeli yakından
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