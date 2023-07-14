Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


14 Temmuz 2023 21:22
Aday memurluk bittikten sonra tayin hakkım var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığına memur olarak atandım. DSİ'ye geçmek istiyorum. 1 yıl çalışıp aday memurluk bittikten sonra tayin hakkım var mı?

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