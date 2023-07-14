Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 21:24
Aile Sağlığı Çalışanlarına Seyyanen Zam Var Mı?
Merhaba aile sağlığı merkezlerinde çalışan hemşirelerin seyyanen zamdan yararlanamayacağı söyleniyor.Bu doğru bir bilgi midir?

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