2024 ocak zammı

Bu kadar çıkmaz gözünüzü seveyim ben 30 bin küsür alacağım temmuz da senin hesaba göre ocakta ki maaşım 43 bini geçiyor vermez bunlar. Keşke verseler ama vermezler. En fazla enflasyon farkı da dahil yüzde 15 veya 20 zam alırız. Unutmayın bu genel seçim değil yerel seçim zaten.

Bu kadar çıkmaz gözünüzü seveyim ben 30 bin küsür alacağım temmuz da senin hesaba göre ocakta ki maaşım 43 bini geçiyor vermez bunlar. Keşke verseler ama vermezler. En fazla enflasyon farkı da dahil yüzde 15 veya 20 zam alırız. Unutmayın bu genel seçim değil yerel seçim zaten.