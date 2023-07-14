Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 21:26
2024 ocak zammı

Arkadaşlar ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme yapılacak. Benim şahsi kanaatim 2024 için 20+15 bir oran verilir. Temmuz aralık enflasyonu yüzde 25 çıkarsa yüzde 19 enflasyon farkı çıkar. Bu durumda refah payı verilmezse bile ocakta yüzde 39 zam alırız. Ama en az 6 puan refah payı verilir. Böylece yüzde 45 zam olma ihtimali var.


Anuşirvann
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 21:33

Toplu sözleşmede 15+10 zam verilir. İkinci altı aylık enflasyon yüzde 20 çıkar. Böylece yüzde 14 enflasyon farkı belirir. Ocakta normalde yüzde 29 civarı zam alırız fakat reis lutfedip seçim öncesi 35 yapar.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 21:51
Bu kadar çıkmaz gözünüzü seveyim ben 30 bin küsür alacağım temmuz da senin hesaba göre ocakta ki maaşım 43 bini geçiyor vermez bunlar. Keşke verseler ama vermezler. En fazla enflasyon farkı da dahil yüzde 15 veya 20 zam alırız. Unutmayın bu genel seçim değil yerel seçim zaten.

Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 21:56

Hocam şimdi alacağın 30 bin ocaktaki 43 binden daha değerli olacak :)

Uzmanmaliyeci34, 22 dk. önce
Bu kadar çıkmaz gözünüzü seveyim ben 30 bin küsür alacağım temmuz da senin hesaba göre ocakta ki maaşım 43 bini geçiyor vermez bunlar. Keşke verseler ama vermezler. En fazla enflasyon farkı da dahil yüzde 15 veya 20 zam alırız. Unutmayın bu genel seçim değil yerel seçim zaten.

BERBER KEMAL
Aday Memur
14 Temmuz 2023 21:58

Memurlar. Net sitesine üye olan erkekler libidisona ket vurabilirler mi ? Kullanıcı adım Berber Kemal bana bile yürümeyin azgın tekeler


tempered
Aday Memur
14 Temmuz 2023 22:09

Bugün öğrendiğime göre emeklilere bu dönem zam verilmemesinin sebebi ocak ayında seçim öncesi büyük zam verecek olmalarıymış. Memurların çok sesi çıkmasın diye de onlara bu dönem seyyanen zam vermişler. Memura ocak zammı sadece enflasyon oranı kadar olacak deniliyor.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 22:10
Her ay eriyor zaten. Daha maaşı almadan süte süt ürünlerine çaya akaryakıta iğneden ipliğe herşeye zam geldi. Ekonominin iyiyi e gitmeyeceğini biliyorum ama ona rağmen o kadar zam vermez bunlar.
Hukukcu-hoca, 17 dk. önce

Hocam şimdi alacağın 30 bin ocaktaki 43 binden daha değerli olacak :)

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