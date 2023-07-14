Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 21:57
MAAŞA ZAM AMA , çaya zam, ek MTV , Benzine zam , kreşe zam, özel okula zam kiraya zam , yemeğe zam,
Ulan hani cebimdeki zam ?

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