Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


14 Temmuz 2023 22:11
Uludağ üniversitesinde torpil ve ayrimcalik profesörler
Bir profesör kendi ağzıyla bugün bir yüksek okulda çalışanların çoğunluğun ayrıcalıklı ve torpilli olduğunu ciddi ciddi itiraf etti neymiş burda çalışanlar üniversitedeki bazı yüksek makamlarda bulunan dekanlarin müdürlerin akrabalariymis ve bu kişilerin geneli sürekli işçi. Hizmetli memura soruşturma açılırken bu işçiler masa başında akşama kadar geyik lak lak yapmaktadırlar .Devletimizin bunlara bir çözüm bulması gerek ve adam ayirmacalarina engel olması lazim

Çok Yazılan Konular

Yhsli arkadaşlar sesinizi çıkarmanız gereken dönemde neden susuyorssunuz ?Programcı mühendis haklarıTeknik hizmetlerdeki personelin üst öğrenimdeki bölümleri nelerdir?GİH Memurunun çalışacağı en iyi KurumGelir İdaresi BaşkanlığıEkonomist İşletme Yüksek LisansıBu konuya dikkat ettiniz mi?Seyyanen Zam Ne zaman Ödemesi Yapılacak.Bilgisayar işletmeni olarak belediyeye geçmekSayın memur abile ablalar çalıştığım kurumda profesör bana görev yaptığım yerdeki çalışanlarin ayrca

Sözlük

içinde gitme kelimesi olan şarkılar 1 denklem 1 sirke 1 kereviz yaprağı 1 helen yayı 2 şu an çalan şarkı 4 kayıtsızlık 2 güven tek kullanımlıktır 1 yetki devri 1 bela geliyorum demez 1

Son Haberler

ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdirTürkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalıİlçenin ilk öğretmeni 98 yaşında hayatını kaybettiHayatında hiç gitmediği Konya'dan radar cezası geldiBakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark