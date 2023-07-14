Uludağ üniversitesinde torpil ve ayrimcalik profesörler

Bir profesör kendi ağzıyla bugün bir yüksek okulda çalışanların çoğunluğun ayrıcalıklı ve torpilli olduğunu ciddi ciddi itiraf etti neymiş burda çalışanlar üniversitedeki bazı yüksek makamlarda bulunan dekanlarin müdürlerin akrabalariymis ve bu kişilerin geneli sürekli işçi. Hizmetli memura soruşturma açılırken bu işçiler masa başında akşama kadar geyik lak lak yapmaktadırlar .Devletimizin bunlara bir çözüm bulması gerek ve adam ayirmacalarina engel olması lazim

Bir profesör kendi ağzıyla bugün bir yüksek okulda çalışanların çoğunluğun ayrıcalıklı ve torpilli olduğunu ciddi ciddi itiraf etti neymiş burda çalışanlar üniversitedeki bazı yüksek makamlarda bulunan dekanlarin müdürlerin akrabalariymis ve bu kişilerin geneli sürekli işçi. Hizmetli memura soruşturma açılırken bu işçiler masa başında akşama kadar geyik lak lak yapmaktadırlar .Devletimizin bunlara bir çözüm bulması gerek ve adam ayirmacalarina engel olması lazim