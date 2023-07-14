Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 22:19
Mebbiste 8/1 olan kademem bodroya işlenmemiş. Maaş farkı dilekçe yazsam alınır mı?

Kadroya geçtikten sonraki süreçte mebbbise işlenen kademem bodroda işlenmemiş bundan dolayı oluşan maaş farklarımı dilekçe yazıp geri alabilir miyim bilgisi olan var mı? İlçe memi aradığımda diğer ay işlenir dediler kapattılar


RaSKaH
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 22:28

Aynı yıl içerisinde yapılan kademe değişikliklerinden doğan farklar kişi bordrosuna yansıtılır.


bhdrzn
Memur
14 Temmuz 2023 22:48

Hocam dilekçe yazmama gerek var mı? Dedikleri gibi diğer ay geçtiğimde otamik yatırılır mın

RaSKaH, 1 saat önce

Aynı yıl içerisinde yapılan kademe değişikliklerinden doğan farklar kişi bordrosuna yansıtılır.


fadime82
Memur
14 Temmuz 2023 23:00
Dilekce yazin fark olarak ayriyeten yatar
bhdrzn, 56 dk. önce

Hocam dilekçe yazmama gerek var mı? Dedikleri gibi diğer ay geçtiğimde otamik yatırılır mın

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleriİl İçi Münhal ListeleriAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl İçi Kontenjanlar?Okul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı Öğretmenler sendikası Görevde yükselme sınavına girenler buraya !Bu yıl uzmanlık süreci

Sözlük

bal ısıtılırsa bozulur mu 3 güne bir şiir bırak 1 Günün en güzel saati 1 altın dişli hayriye 1 agnostik 4 oğuz aksaç 1 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 Pizza 1 omayraaa 2 maraş dondurması 1

Son Haberler

ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdirTürkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalıİlçenin ilk öğretmeni 98 yaşında hayatını kaybettiHayatında hiç gitmediği Konya'dan radar cezası geldiBakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark