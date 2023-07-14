Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 22:24
Atama Beklerken Sigorta Başlatmak
Arkadaşlar mübaşir pozisyonu için mülakata girdim ve olumlu geçtiğini düşünüyorum. Fakat soruşturma vs derken süreç uzun sürüyor. Bu süre zarfında beklerken özel sektörde sigortalı bir işe girmemin sakıncası var mıdır? Mülakatım başarılı sonuçlanırsa atanmama engel teşkil eder mi?

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