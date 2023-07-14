Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 22:30
Seyyanen zammın tamamı bu ay alınacak mı ?
14 gün çalıştık diye sadece 4 binini alacağız deniyor doğruluk payı var mı

BERBER KEMAL
Aday Memur
14 Temmuz 2023 22:41

Reis söz verdiği için alırız


Ayca4321
Aday Memur
14 Temmuz 2023 23:00
Seyyanen zam ne zaman yatacak bu konuda bir bilgi var mı

Denizyigit7621
Aday Memur
14 Temmuz 2023 23:09
Ne sozu
BERBER KEMAL, 1 saat önce

Reis söz verdiği için alırız

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