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Editörler : **sude**


14 Temmuz 2023 22:46
Silivri/Ortaköy börek festivali ve Rafet El Roman konseri

Pazar günü (16 temmuz) Silivri Ortaköy meydanında, börek festivali ve sonrasında Rafet El Roman konseri var. Silivri ya da çevresinde oturup konsere gidecek olan var mı?

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