Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 22:57
Temmuz maaşına enflasyon farkı dahil edildi mi?

Evet arkadaşlar temmuz maaşına %17.55 enflasyon farki dahil edildi mi?

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleriİl İçi Münhal ListeleriAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl İçi Kontenjanlar?Okul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı Öğretmenler sendikası Görevde yükselme sınavına girenler buraya !Bu yıl uzmanlık süreci

Sözlük

güne bir söz bırak 3 tövbe iptali 7 sigarayı bıraktım 1 helen yayı 2 yetki devri 1 Ekmeği Çaya Banarak Yiyen Orangutan 3 ağaç dikmek 3 İnsan ne için yaşar 3 omayraaa 2 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdirTürkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalıİlçenin ilk öğretmeni 98 yaşında hayatını kaybettiHayatında hiç gitmediği Konya'dan radar cezası geldiBakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark